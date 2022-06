Na Cikavi pri Novem mestu sprostili promet na podgorjanski mestni vpadnici

Novo mesto, 14. junija - Na Šentjernejski cesti na Cikavi na obrobju Novega mesta so odstranili semaforje in sprostili promet ter dela za opremljanje novomeške poslovno-industrijske cone Cikava do jeseni prestavili h komunalnemu podjetju na Podbevškovi ulici. Urejajo gospodarsko javno infrastrukturo, razširili bodo cestišče in pločnika ter prenovili javno razsvetljavo.