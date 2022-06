Raziskovalni projekt: Na Zahodnem Balkanu idealni pogoji za nezakonito trgovino s cigaretami

Ljubljana, 14. junija - Nezakonita trgovina v času krize predstavlja izjemno velike vsote izgubljenih davkov, spodbuja kriminalne in teroristične organizacije ter ustvarja mnoge žrtve in ranljive posameznike, je v raziskovalnem projektu pod vodstvom Univerze v Ljubljani ugotovila ekipa raziskovalcev. Na Zahodnem Balkanu so pogoji za takšne prakse idealni, ocenjujejo.