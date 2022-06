Zaposleni na Hrvaškem imajo v povprečju 25 dni letnega dopusta, regres prejme skoraj polovica

Zagreb, 14. junija - Zaposleni na Hrvaškem imajo v povprečju 24,6 dneva letnega dopusta, kar je 0,8 dneva več kot lani, je pokazala raziskava zaposlitvenega portala MojPosao.hr. Največ dopusta imajo zaposleni v javnih ustanovah, kot so ministrstva in zavodi, okoli 28 dni, in v državnih podjetjih, 27 dni. Regres prejme skoraj polovica zaposlenih.