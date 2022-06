V Salvadorju navijači med tekmo napadli sodnika in mu prizadejali smrtne rane

San Salvador, 14. junija - Iz Salvadorja, države v Srednji Ameriki ob obali Tihega oceana, prihajajo poročila o uboju nogometnega sodnika, ki so ga navijači in igralci napadli med sojenjem na tekmi. Sodnika so napadli med vodenjem tekme prejšnji konec tedna v prestolnici države San Salvadorju, poroča agencija AFP.