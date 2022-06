V Komendi fekalna voda odtekala v reko Pšato

Komenda, 14. junija - V naselju Suhadole v občini Komenda so v ponedeljek zvečer občani opazili onesnaženo reko Pšato in poginule ribe. Gasilci PGD Kamnik, Moste, Mengeš in mobilni ekološki laboratorij ELME so ob pregledu reke izvor onesnaženja našli v naselju Komenda, kjer je zaradi mehanske okvare kanalizacijskega sistema fekalna voda odtekala v reko.