Nagradili najboljše inovatorje v zasavski regiji

Hrastnik, 14. junija - GZS Regionalna zbornica Zasavje je danes v Hrastniku nagradila najboljše inovacije v zasavski regiji za leto 2022. Podelili so štiri zlata priznanja, ki so se uvrstila tudi v nacionalni izbor, osem srebrnih in 10 bronastih ter posebno priznanje za inovacijski izziv Z inovacijami presegamo meje, so sporočili iz Zasavske gospodarske zbornice.