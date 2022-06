Film Trohnenje 2022 kot sprožilec sodelovanja med politiko in civilno družbo

Ljubljana, 14. junija - Humanitarca Tomo in Bojana Pivk Križnar sta v ponedeljek premierno predstavila film Trohnenje 2022, ki na primeru gobavcev v Nubskih gorah in Modrem Nilu prikaže boj posameznikov in nedelovanje institucij. Brez okolišenj je o mestoma že prav neverjetnih birokratskih zapletih spregovorila predsednica izvršnega odbora WHO Vesna Kerstin Petrič.