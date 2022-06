Von der Leynova in Draghi v Izraelu na pogovorih o energetskem sodelovanju

Jeruzalem, 13. junija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in italijanski premier Mario Draghi sta danes začela dvodnevni obisk v Izraelu. Glavni namen obiska so pogovori o energetskem sodelovanju med Izraelom in EU, ki si prizadeva, da bi zmanjšala odvisnost od uvoza ruskih energentov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.