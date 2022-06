Mladi slovenski nogometaši z zmago končali kvalifikacije za EP

Leeds, 13. junija - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v angleškem Huddersfieldu v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2023 premagala Anglijo z 2:1. Mladi Slovenci so v skupini G tako končali na 3. mestu, vendar se na evropsko prvenstvo, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija, niso uvrstili.