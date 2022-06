Novi župan občine Devin-Nabrežina postal slovenski zamejec Igor Gabrovec

Rim, 13. junija - V Italiji so v nedeljo potekale delne lokalne volitve, in sicer v približno 1000 od 8000 občin. Volitve so potekale v nekaterih večjih mestih, kot so Verona, Genova, Monza in Palermo, pa tudi v Gorici. V manjši občini Devin-Nabrežina je medtem danes slavil slovenski zamejec Igor Gabrovec, poroča časnik Primorski dnevnik.