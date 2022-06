Borzni padci okrepili ugibanja o občutnem zvišanju ključne obrestne mere v ZDA

Washington, 14. junija - Občutni padci borznih indeksov v ZDA in v tujini so okrepili ugibanja, da bi lahko centralna banka Federal Reserve (Fed) po dvodnevnem zasedanju Odbora za odprti trg (FOMC) v torek in sredo ključno obrestno mero zvišala za več kot napovedanih 0,50 odstotne točke.