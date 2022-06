FDA podala pozitivno mnenje o Pfizerjevem cepivu proti covidu-19 za najmlajše otroke

Washington, 13. junija - Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je sporočila, da je Pfizerjevo cepivo proti covidu-19 varno in učinkovito pri otrocih, mlajših od pet let. Še ta teden nameravajo sklicati sestanek strokovnjakov in pretehtati njegovo odobritev. Otroci pod petimi leti starosti so namreč edina starostna skupina, ki v ZDA še ni upravičena do cepljenja.