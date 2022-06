Etapa Leknessundu, Williams obdržal vodstvo

Bern, 13. junija - Norvežan Andreas Leknessund si je s samostojno vožnjo prikolesaril zmago na drugi etapi kolesarske dirke po Švici od Küsnachta do Aescha, dolgi 198 kilometrov. Favoriti so prišli v cilj skupaj, tudi vodilni Britanec Stephen Williams in Nemec Maximilian Schachmann, ki ju tako še naprej ločijo štiri sekunde. Danec Andreas Kron zaostaja šest sekund.