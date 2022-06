Projekt Panorama po mnenju Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo ponaredek

Ljubljana, 13. junija - Projekt Panorama na TV Slovenija se je izkazal za beden ponaredek programov komercialnih televizij, menijo civilno družbene skupine, združene v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo. Če bi imeli odgovorni vsaj trohico časti in bi jim bilo mar za ugled RTV Slovenija, bi odstopili, so zapisali. Vodstvo javnega zavoda zavrača očitke.