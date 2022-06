NZS: Kek ima pogodbo do konca kvalifikacij za EP 2024

Ljubljana, 13. junija - Na Nogometni zvezi Slovenije so se odzvali na zapise v nekaterih medijih in namige, da se pripravlja menjava selektorja Matjaža Keka. Na zvezi poudarjajo, da ima Kek podpisano pogodbo z NZS do konca kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 in dodajajo, da zapisi v medijih ne temeljijo na resnični podlagi.