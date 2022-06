Vreme: Pretežno jasno

Zjutraj bo pretežno jasno s kakšno meglico. Na Primorskem bo prehodno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. V torek bo sončno, ponekod bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo dopoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldan in zvečer bodo v notranjosti države ob prehodu vremenske fronte možna krajevna neurja z vetrom in nalivi. Izključen ni niti pojav toče.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno in zopet topleje, v četrtek popoldne pa bodo v notranjosti možne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se pomika preko vzhodnih Alp in bo danes dosegla naše kraje. Pred njo od zahoda k nam doteka nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne in zvečer bo še spremenljivo s posameznimi nevihtami. Ozračje se bo ponoči umirilo. Ob Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja. V torek bo sončno, v Kvarnerju bo pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.