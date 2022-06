Levica s pobudami za ureditev kolesarskih povezav v Ljubljani

Ljubljana, 13. junija - Svetniški klub Levice je županu Mestne občine Ljubljana (Mol) Zoranu Jankoviću poslal pobudo za ureditev kolesarskih povezav v Ljubljani. Pripravili so štiri predloge ureditev trenutno neurejenih ali neprimerno urejenih kolesarskih povezav na Litostrojski in Njegoševi cesti, Mencingerjevi ulici in v Rožni dolini, so sporočili iz Levice.