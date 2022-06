Delodajalci lahko do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih pridejo tudi prek portala SPOT

Ljubljana, 13. junija - Delodajalci lahko po novem na portalu Spot na hiter in enostaven način dostopajo do potrdila o številu zaposlenih in poimenskega seznama zaposlenih. Gre za skupni projekt zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je vsebinski skrbnik postopkov, in ministrstva za javno upravo, skrbnika portala Spot, ki omogoča hitro in varno e-poslovanje z državo.