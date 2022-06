V plemenskih spopadih v Sudanu umrlo več kot 100 ljudi

Kartum, 13. junija - V zadnjih spopadih med arabskimi in nearabskimi skupinami v sudanski regiji Darfur je bilo ubitih 117 ljudi, je danes dejal vodja afriškega plemena Gimir Ibrahim Hašem. Dejal je, da je prišlo do spopadov med njegovim plemenom Gimir in arabskim plemenom Rizeigat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.