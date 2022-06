Ljubljanska borza: SBI TOP s skoraj dvoodstotnim padcem

Ljubljana, 13. junija - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi izgubil 1,85 odstotka vrednosti in trgovanje končal pri 1149,82 točke. Vsi blue chipi so beležili občutne padce, v prvi kotaciji so za več kot tri odstotke upadle delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so ustvarili za 2,07 milijona evrov prometa, največ s Krkinimi delnicami.