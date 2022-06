Pahor v torek in sredo s posvetovanji za viceguvernerja Banke Slovenije in predsednika računskega sodišča

Ljubljana, 13. junija - Predsednik republike Borut Pahor bo v torek in sredo opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti v DZ o kandidatih za predsednika računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije. Skupno je za obe funkciji kandidatov osem, po neuradnih informacijah Dela naj nihče ne bi užival podpore vladajoče koalicije.