Od treh prijav za direktorja Televizije Slovenija popolna le ena

Ljubljana, 13. junija - Na vnovični razpis za direktorja Televizije Slovenija (TVS) so v razpisnem roku prispele tri prijave, od katerih pa bo programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) obravnaval le eno. Eno vlogo so namreč zavrgli, ena pa je bila nepopolna, so sporočili z RTVS.