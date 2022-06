Športniki na Goriškem dobili svoj zbornik

Nova Gorica, 13. junija - V Novi Gorici so danes predstavili zbornik Športnik Goriške, Naši športniki in športnice - naše veselje, naš ponos. V njej je avtor Vojko Orel opisal dogajanje na športnem področju na Goriškem, predvsem pa zbral imena vseh športnikov, ki so jim podelili nagrade Športne zveze Nova Gorica za svoje športne dosežke.