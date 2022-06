Predsednik Pahor gostil pogovor med interniranci in dijaki

Ljubljana, 13. junija - Slovenski predsednik Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil pogovor z naslovom "Ohranjati mir je naša dolžnost", ki so se ga udeležili dijaki in dijakinje iz Slovenije in zamejstva. Sodelovali so tudi pričevalci vojnih grozot, interniranke iz nemških koncentracijskih taborišč ter ukradeni otroci in izgnanci.