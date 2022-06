Državni sekretar na ministrstvu za okolje Skočir po razkritjih v Tarči še uživa ministrovo zaupanje

Ljubljana, 13. junija - Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Matej Skočir, ki je bil po poročanju Tarče tudi eden ključnih sodelavcev na gospodarskem ministrstvu pri nabavi ventilatorjev, uživa zaupanje ministra Uroša Brežana, so za STA sporočili z ministrstva. Skočir je trenutno bolniško odsoten, z ministrom pa se bosta sestala takoj, ko bo to mogoče.