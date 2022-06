Pisma razkrivajo Proustovega peklenskega gosta

Pariz, 14. junija - Veliki francoski literat Marcel Proust je potoval v Anglijo in gostil neprijetnega gosta, so pokazala do sedaj še neobjavljena pisma med avtorjem in Horaceom Finalyjem, njegovim prijateljem bankirjem. Pisma je hranila Finalyjeva družina, v javnost pa so prišla lani, ko so jih na dražbi prodali za 78.000 evrov.