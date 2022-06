Projekt Panorama po mnenju Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo ponaredek

Ljubljana, 13. junija - Projekt Panorama na Televiziji Slovenija (TVS) se je izkazal za beden ponaredek programov komercialnih televizij, menijo civilno družbene skupine, združene v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo. Če bi imeli odgovorni vsaj trohico časti in bi jim bilo mar za ugled Radiotelevizije Slovenija (RTVS), bi nepreklicno odstopili, so zapisali.