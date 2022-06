Dva polčasa z zadnjih dveh tekem spodbuda za slovensko vrsto

Ljubljana, 13. junija - Slovenska nogometna reprezentanca je junijski del lige B lige narodov končala z dvema porazoma in dvema neodločenima izidoma. Potem ko je po drugi tekmi, gostovanju v Srbiji, kazalo zelo slabo, so fantje odgovorili bolj spodbudno in iztržili točki, ki jih ohranjata v boju za obstanek v drugem kakovostnem razredu lige narodov.