Športniki invalidi poudarjajo, da lahko s športom samo pridobijo

Nova Gorica, 14. junija - Mladi invalidi v Sloveniji imajo možnost vključevanja v športne aktivnosti in tudi vrhunski šport, a mnogi za to ne vedo oziroma nimajo prave spodbude okolja. V okviru regionalnega posveta o vključevanju invalidov v šport v Novi Gorici so zato svoje izkušnje predstavili tudi trije aktivni slovenski parašportniki.