Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost dokumentov

Ljubljana, 13. junija - Ministrstvo za notranje zadeve državljanom svetuje, da ob načrtovanju potovanj in poletnih dopustov pravočasno preverijo, ali imajo ustrezen in veljaven osebni dokument za potovanje. Letos namreč veljavnost poteče skoraj 126.000 osebnim izkaznicam in 58.000 potnim listom. Vlogo za izdajo osebnega dokumenta lahko vložijo na vseh upravnih enotah.