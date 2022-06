Ljubljana, 13. junija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil okoli dva odstotka vrednosti. Najbolj, za več kot štiri odstotke, so padle delnice Cinkarne Celje. Najprometnejše so bile delnice Zavarovalnice Triglav.