Na soboškem poletnem kopališču upajo na nov rekorden obisk

Murska Sobota, 13. junija - V Murski Soboti so danes odprli poletno kopališče. Potem ko so lani na njem lani našteli rekordnih 35.000 obiskovalcev, letos upajo, da se bo število obiskovalcev povzpelo vse do 40.000. V ta namen bodo popestrili ponudbo, pripravili številne prireditve ter omogočili tudi nočno kopanje, so povedali na današnji novinarski konferenci.