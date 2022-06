Popoldan in zvečer v notranjosti države možna krajevna neurja z vetrom in nalivi

Ljubljana, 13. junija - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo popoldne in zvečer v notranjosti države ob prehodu vremenske fronte možna krajevna neurja z vetrom, nalivi, ni izključena tudi toča. Ob močnejših krajevnih padavinah lahko hitro narastejo in se razlijejo hudourniški vodotoki. Na manjših območjih so možna poplavljanja meteornih in zalednih voda.

Kot opozarja Arso, bodo nevihtni sistemi predvidoma potovali od severozahoda proti jugovzhodu. Nevihtno dogajanje pa se bo v noči na torek umirilo.

Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale plohe in nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

V torek bo sončno, ponekod bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo dopoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in spet topleje, v četrtek popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht.