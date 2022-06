Peking v novo množično testiranje prebivalcev na koronavirus

Peking, 13. junija - V Pekingu so mestne oblasti danes začele novo tridnevno množično testiranje na koronavirus za 3,5 milijona prebivalcev okrožja Chaoyang, kjer je prejšnji teden prišlo do novega izbruha okužb. Oblasti so zaradi novih okužb preložile ponovno odprtje šol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.