Telovadke se v Kopru nadejajo novih kolajn

Ljubljana, 13. junija - Konec tedna se bo gimnastično dogajanje preselilo v Koper, kjer bo v dvorani Bonifika od četrtka do nedelje 17. svetovni pokal. Dobre obete pred domačimi nastopi na Obali sta minuli vikend napovedali Teja Belak in Tjaša Kysselef, ki sta v Osijeku končali na zmagovalnem odru. Do kolajne lahko posežeta tudi Lucija Hribar in debitantka Zala Trtnik.