Kolesar Matej Mohorič bo petim otrokom s cerebralno paralizo podaril prilagojena kolesa

Kranj, 13. junija - Vrhunski slovenski kolesar Matej Mohorič bo danes v rodnem Kranju otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo in mišičnim obolenjem osebno predal pet prilagojenih sobnih koles in eno trokolo, ki jih je kupil v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj. Za donacijo je 27-letni tekmovalec moštva Bahrain-Merida namenil 10.000 evrov.