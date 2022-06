V Bruslju dogovor večine političnih voditeljev BiH o reformah

Bruselj, 13. junija - Politični voditelji Bosne in Hercegovine so v nedeljo v Bruslju dosegli dogovor o reformah, ki jih mora storiti BiH za pridobitev statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji, so sporočili iz Evropskega sveta. Sestanek je bojkotiral predsednik HDZ BiH Dragan Čović, vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik pa je podal ločeno mnenje.