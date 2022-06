Na Slovenskih dneh knjige v Mariboru prva nagrada Vasje Cerarja Milanu Deklevi

Maribor, 13. junija - Na festivalu Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki se je začel danes in bo potekal do sobote, so letos prvič podelili nagrado Vasje Cerarja za najboljši prevod na področju mladinske književnosti. Prejel jo je Milan Dekleva za prevoda slikanic Lev v srcu in Veveričji prepir.