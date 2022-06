Delo o področju kulture (13. 6.)

Ljubljana, 12. junija - Andrej Predin v komentarju Brazde pustošenja se bodo dolgo celile piše o posledicah, ki so za področje kulture nastale v obdobju, ko je resorno ministrstvo vodil Vasko Simoniti. To obdobje avtor označi za najtemnejše obdobje slovenske kulture od osamosvojitve. Ob tem meni, da so politiki končno sprevideli, kako pomemben je kulturni resor.