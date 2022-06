V Škofji Loki čebele popikale dve osebi, ena je umrla

Škofja Loka, 12. junija - V bližini naselja Sopotnica v občini Škofja Loka so dopoldne čebele popikale dve osebi. Gasilci in reševalci so eno osebo oskrbeli na kraju nesreče, drugo je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči Brnik peljal proti ljubljanskemu kliničnemu centru, a je na poti umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.