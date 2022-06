Peta zaporedna zmaga Toyote na Le Mansu

Le Mans, 12. junija - Ekipa Toyote GR010-Hybrid je zmagovalka 90. izvedbe slavne avtomobilistične dirke 24 ur Le Mansa, ki jo vsako leto prirejajo v tem francoskem mestu. Za Toyoto je to že peta zaporedna zmaga na tej dirki, za tokratno, ki je prevozila 380 krogov, so zaslužni Novozelandec Brendon Hartley, Švicar Sebastien Buemi in Japonec Ryo Hirakawa.