V Prekmurju zaznamovali 100. obletnico nastanka vasi Benica in 80-letnico spomina na internacijo v Šarvar

Lendava, 12. junija - Društvo Primorcev in Istranov v Prekmurju ter Krajevna skupnost Pince Marof-Benica sta na Pince Marofu v soboto pripravila prireditev ob 100. obletnici nastanka vasi Benica in 80-letnici spomina na internacijo v Šarvar. Slavnostni govornik je bil pisatelj, dramatik in publicist Tone Partljič.