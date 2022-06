Ukrajina vzpostavila dve poti za izvoz žita

Kijev, 12. junija - Ukrajina je vzpostavila dve poti za izvoz svojega žita, in sicer preko Poljske in Romunije, je danes dejal namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Dmitro Senik, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Dodal je, da na teh poteh prihaja do zastojev, dobavna veriga pa je upočasnjena.