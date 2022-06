Slovenske lokostrelke bronaste na evropskem prvenstvu v Münchnu

München, 12. junija - Slovenska ženska lokostrelska ekipa Ana Umer, Urška Čavič in Nina Corel so na evropskem prvenstvu v Münchnu v ekipni konkurenci z ukrivljenim lokom osvojile kolajno bronastega sijaja. V današnjem malem finalu prvenstva stare celine v tarčnem lokostrelstvu so s 5:3 (201:196) premagale predstavnice Danske, ki so tekmo končale na četrtem mestu.