Praga, 12. junija - Na prvi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi na Češkem je nedelja v znamenju bojev kanuistov in kanuistk. V polfinalu so nastopili vsi trije Slovenci, Anže Berčič, Luka Božič in olimpijski prvak Benjamin Savšek. V finale sta se uspela uvrstiti Savšek in Božič.