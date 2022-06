Federer pričakuje, da bo že letos v celoti okreval

Lozana, 12. junija - Švicarski teniški superzvezdnik Roger Federer je dejal, da upa, da si bo še letos opomogel po zadnji operaciji kolena in se na vrhunske teniške turnirje lahko v celoti vrnil v prihodnji sezoni. Njegov cilj je vrnitev na teniškem Laver Cupu v Londonu od 23. do 25. septembra in nato na domačem turnirju v Baslu od 24. do 30. oktobra.