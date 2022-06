Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Tim Novak na Savinji poskrbeli za trojno zmago

Celje, 12. junija - Slovenska spustaška reprezentanca in organizatorji svetovnega pokala v spustu na divjih vodah na Savinji bi si le težko želeli lepši zaključek tekmovalnega konca tedna. V sprintu na divjih vodah so slovenski kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Tim Novak poskrbeli za trojno zmago, kajakašica Ana Šteblaj je bila druga, kanuist Blaž Cof tretji.