Joelle Taylor za STA: Lezbični bar je radikalen, čaroben prostor, ki pomaga rasti

pogovarjala se je Ajda Ana Zupančič

Ljubljana, 12. junija - Britanska pesnica in aktivistka Joelle Taylor, prejemnica najpomembnejše britanske pesniške nagrade T. S. Eliot in nekdanja britanska prvakinja v slamovski poeziji, je bila gostja letošnjega festivala Parada ponosa. Za STA je spregovorila o moči pripovedovanja, nasilju, elitizmu in pomenu lezbičnih barov kot radikalnih prostorov.