Nemci še tretjič neodločeno, Anglija in Italija brez golov

Ljubljana, 11. junija - V osrednjih dvobojih današnjega sporeda nogometne lige narodov so v ligi A v skupini 3 vse reprezentance iztržile po točko. Madžarska in Nemčija sta igrali 1:1, Anglija in Italija pa 0:0. Tudi v drugi skupini lige A ni bilo zmagovalcev, Wales in Belgija sta igrala 1:1, Nizozemska in Poljska pa 2:2.