V Tivoliju na 16. dm-teku več kot 8000 tekačic in tekačev

Ljubljana, 11. junija - Park Tivoli je bil prizorišče 16. dm-teka za ženske, ki je privabil tekače iz vse Slovenije. Novost letošnjega teka je bil trail-tek, na katerem so se prvič po 15 letih ženskam lahko pridružili tudi moški. Lepo vreme in dobra glasba sta privabila več kot 8000 tekačic in tekačev, ki so park Tivoli tokrat odeli v vijoličasto barvo.